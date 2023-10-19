Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе» в четверг, 19 октября, предложил лишать мигрантов российского гражданства за отказ принимать участие в специальной военной операции, – сообщают СМИ со ссылкой на видео, опубликованное на официальном сайте СК РФ.

В ходе своего выступления Бастрыкин сказал: «Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их (мигрантов,– прим.ред.) к проведению специальной военной операции. Если, будучи гражданином России, ты не готов исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства».

Москва, Иван Бабурин

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