СМИ: Танки Abrams на Украине станут привлекательными целями для русской артиллерии

Поставленные США на Украину танки Abrams станут привлекательными целями для российской артиллерии и беспилотников, – сообщает в четверг, 19 октября, американское издание Newsweek.

Британский аналитик Марина Мирон в интервью журналу сказала: «США поставили Abrams на Украину слишком поздно. Эти машины доставят ВСУ большие проблемы, так как Киеву придется создавать новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков. Все это создает не только проблемы для поставок, но и делает Abrams привлекательными объектами для российской артиллерии и беспилотников».

Вашингтон, Иван Бабурин

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