В попавшей под удар больнице в секторе Газа разведка США увидела только «легкие повреждения»

Разведка США, оценивая последствия удара по больнице «Аль-Ахли», заявила, что увидела только «легкие повреждения» на крыше основного здания, – передает в четверг, 19 октября, телеканал CNN.

В сообщении телеканала со ссылкой на предварительные данные американского разведсообщества, говорится: «При взрыве в больнице «Аль-Ахли» в Газе погибли, вероятно, от 100 до 300 человек. Оценка продолжается, и данные могут измениться. Работы по определению того, стал ли взрыв результатом якобы неудачного пуска ракеты «Исламским джихадом», как заявляет Израиль, также продолжаются».

«Разведывательное сообщество США говорит, что они увидели только легкие повреждения на крышах двух сооружений у основного здания больницы, но оба сооружения сохранились», – сообщает CNN.

Ранее в минздраве Газы сообщали, что в результате удара по Баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погиб 471 человек, пострадали более 300.

Вашингтон, Иван Бабурин

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