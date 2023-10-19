ЦАХАЛу дали «зеленый свет» на вход в сектор Газа

Член Совета национальной безопасности Израиля, министр экономики и промышленности Нир Баркат в четверг, 19 октября, заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дан «зеленый свет» на вход в сектор Газа, – сообщает телеканал ABC.

В комментарии телеканалу Баркат сказал: «Армии был дан зеленый свет. Правительство Израиля приняло решение и дало армии зеленый свет на вход в Газу. Армия сделает это тогда, когда будет готова».

Ранее сегодня телеканал Al Arabia сообщил, что глава израильского минобороны Йоав Галант заявил сухопутным войскам, что они скоро увидят Газу «изнутри».

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Команда будет», – заявил Галант.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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