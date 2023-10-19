Нетаньяху нанял консультанта для налаживания связей с «русской улицей»

Премьер-министр Израиля и председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху около месяца назад нанял политического советника по налаживанию связей с «русской улицей» Дмитрия Гендельмана (русскоязычные граждане, – прим.ред.), – сообщает в четверг, 19 октября, израильский телеканал «Кан».

Политический обозреватель службы новостей «Кан Хадашот» Михаэль Шемеш заявил, что «задача Гендельмана заключается в том, чтобы помочь главе правительства укрепить доверие русскоязычного населения. Гендельман был нанят без проведения тендера за 200 тысяч шекелей в год (4 873 000 руб. по курсу) с общим бюджетом 800 тысяч шекелей (19 500 000 руб. по курсу)».

Как отмечают израильские СМИ, Дмиттрий Гендельман ранее уже работал советником Биньямина Нетньяху по связям с русскоязычными СМИ.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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