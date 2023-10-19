СМИ: Пентагон планирует передать Израилю «украинские» боеприпасы

Министерство обороны США планирует передать Израилю десятки тысяч ранее предназначенных Украине артиллерийских снарядов, – сообщает в четверг, 19 октября, издание Axios.

Со ссылкой на источники в Израиле, знакомые с ситуацией, издание пишет: «Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые ранее были предназначены для Украины. Боеприпасы были зарезервированы много месяцев тому назад в собственных арсеналах армии США и хранились для экстренной необходимости».

«Передача «украинских» снарядов Израилю не окажет непосредственного влияния на способность украинской армии противостоять российским войскам», – приводит оценку представителей армии США издание Axios.

Вашингтон, Иван Бабурин

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