российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2023, 22:57 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: Пентагон планирует передать Израилю «украинские» боеприпасы

Архив Фото: посольство США на Украине

Министерство обороны США планирует передать Израилю десятки тысяч ранее предназначенных Украине артиллерийских снарядов, – сообщает в четверг, 19 октября, издание Axios.

Со ссылкой на источники в Израиле, знакомые с ситуацией, издание пишет: «Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые ранее были предназначены для Украины. Боеприпасы были зарезервированы много месяцев тому назад в собственных арсеналах армии США и хранились для экстренной необходимости».

«Передача «украинских» снарядов Израилю не окажет непосредственного влияния на способность украинской армии противостоять российским войскам», – приводит оценку представителей армии США издание Axios.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,