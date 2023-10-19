Госдеп назвал «неуместным» международное расследование удара по больнице в секторе Газа

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер США в четверг, 19 октября, заявил, что Соединенные Штаты не считают уместным международное расследование удара по Баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, где погиб 471 человек, пострадали более 300, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о проведении международного расследования удара по больнице «Аль-Ахли», американский дипломат сказал: «Я не считаю, что это уместно в настоящее время, Израиль уже предоставил достаточно свидетельств. Правительство США проводит собственную оценку произошедшего».

Вашингтон, Иван Бабурин

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