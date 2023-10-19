Тель-Авив из-за антиизраильских выступлений временно закрыл посольства в 20 странах и эвакуировал из пяти

Власти Израиля эвакуировали сотрудников пяти посольств и временно закрыли дипмиссии в 20 странах из-за угроз терактов и атиизраильских выступлений во всем мире, – сообщает в четверг, 19 октября, израильское интернет-издание Ynet.

По информации Ynet, «министерство иностранных дел в связи с угрозами терактов и атиизраильскими демонстрациями во всем мире распорядилось временно закрыть полностью или частично посольства Израиля в 20 странах, включая страны Европы и Южной Америки. Дипломатам и членам их семей в этих странах рекомендовано работать из дома, либо же они были перемещены в другие города в тех же странах».

«Сотрудники дипломатических миссий в Египте, Иордании, Марокко, Бахрейне, Туркменистане возвращены в Израиль. Дипломаты, которые находились в Израиле в момент принятия решения, к месту службы не выехали», – сообщает издание со ссылкой на МИД Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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