Американский эсминец перехватил йеменские ракеты

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 19 октября, заявил, что эсминец USS Carney перехватил выпущенные из Йемена, предположительно, в сторону Израиля БПЛА и крылатые ракеты, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Эсминец USS Carney, находящийся на севере Красного моря, ранее сегодня сбил три крылатые ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных хуситами в Йемене. Среди американских военных потерь нет. На что были нацелены ракеты и беспилотники мы сказать не можем, но, нельзя исключать, что йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» потенциально могло атаковать цели в Израиле».

«Перехват этих целей является демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую США выстроили на Ближнем Востоке и готовы использовать в случае необходимости для защиты своих интересов и своих партнеров», – подчеркнул представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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