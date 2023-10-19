Генсек НАТО призвал не ослаблять поставки оружия на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совещании в комитете альянса, отвечающем за развитие сотрудничества между странами в области вооружений «Конференция национальных директоров по вооружениям» (CNAD) в четверг, 19 октября, призвал национальных директоров по вооружениям не ослаблять поставки вооружений Украине, – сообщают СМИ.

В отчете, опубликованном штаб-квартирой блока НАТО, в частности, говорится: «На заседании CNAD в штаб-квартире НАТО в четверг генеральный секретарь Йенс Столтенберг подчеркнул важность продолжения поддержки Украины. Призвав союзников идти дальше и быстрее с новым ощущением безотлагательности, генеральный секретарь сказал, что Украина добивается прогресса на местах, но ей требуется наша постоянная поддержка».

«Генеральный секретарь подчеркнул, что уже настало время воплотить в жизнь план действий по оборонному производству, призванный агрегировать спрос. Господин Столтенберг подчеркнул важность поставок вооружения в Украину, необходимость пополнения запасов и обеспечения обороноспособности НАТО. Генеральный секретарь также приветствовал готовность стран НАТО делать новые инвестиции в боеприпасы», – отметили в штаб-квартире НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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