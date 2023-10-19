Евросоюз вооружил Украину на почти €30 миллиардов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда прибыла на саммит ЕС – США, в четверг, 19 октября, заявила, что Евросоюз с февраля 2022 года передал Украине помощи на почти €90 млрд, из которых €27 млрд. составили боеприпасы и вооружения, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления фон дер Ляйен сказала: «Украине мы уже передали почти €90 млрд. помощи, из которых €27 млрд – это оружие. Мы должны твердо стоять на их стороне, так долго, как это потребуется. Мы должны снабжать оружием Украину! Для этого мы должны поднять нашу военную промышленность и нарастить производство оружия. Мы уже начали это делать, и я считаю, что мы должны это сделать во взаимодействии с США».

«Санкции против России останутся навсегда, и их необходимо еще наращивать. В будущем наши санкции могут снизить военные возможности России. Скажу и то, что Евросоюз навсегда отказался от российских энергоресурсов», – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»