Россия начала подготовку к заседанию в Пхеньяне Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне в четверг, 19 октября, заявил, что Россия начала работу по подготовке к X заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в столице КНДР, – сообщается на сайте МИД РФ.

В своем вступительном слове глава российской дипломатии сказал: «Искренняя благодарность за возможность пообщаться с Вами. Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась. В ноябре в Пхеньяне планируется X заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках подготовки к нему сопредседатели комиссий со стороны России и КНДР в конце сентября провели специальную встречу в Москве, где наметили конкретные шаги по продвижению к целям, которые поставили Вы и Президент России».

«С товарищем Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи проведены подробные, конкретные переговоры по всем вопросам двустороннего взаимодействия в развитие Ваших договоренностей с Президентом России и по вопросам региональной и международной повестки дня. Буду рад доложить Вам о наших результатах», – добавил Сергей Лавров.

Пхеньян, Иван Бабурин

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