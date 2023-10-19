Путин посетил штаб ВС России в Ростове-на-Дону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ночь на пятницу, 20 октября, сообщил, что, возвращаясь из Перми, Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, – сообщают СМИ.

Представитель Крмеля, в частности, сказал: «Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил России, где о положении дел в ходе СВО президенту доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов».

Москва, Иван Бабурин

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