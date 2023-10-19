Иерусалимский патриархат назвал военным преступлением израильские авиаудары по православной церкви в секторе Газа

Иерусалимский патриархат православной церкви в четверг, 19 октября, выступил с осуждением авиаударов Израиля по греческой православной церкви Святого Порфирия секторе Газа, как гуманитарному учреждению и назвал это военным преступлением, – сообщают СМИ.

В распространенном Иерусалимским патриархатом заявлении говорится: «Православный Иерусалимский патриархат выражает самое решительное осуждение израильского авиаудара, нанесенного по храму в городе Газа. Нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, которые они предоставляют для защиты невинных граждан, особенно детей и женщин, потерявших свои дома из-за авиаударов Израиля по жилым районам за последние 13 дней, представляют собой военное преступление, которое не может быть проигнорировано».

«Несмотря на нападения Патриархат, как и другие церкви, по-прежнему привержен выполнению своего религиозного и морального долга: предоставлять помощь, поддержку и убежище всем, кто в этом нуждается на фоне постоянных требований Израиля эвакуировать эти учреждения гражданского населения и давления, оказываемого на церкви в этом отношении. Патриархат не откажется от своего религиозного и гуманитарного долга, основанного на христианских ценностях, обеспечивать все необходимое как во времена войны, так и в мирное время», – подчеркивается в заявлении Иерусалимского патриархата.

Иерусалим, Иван Бабурин

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