Глава минобороны Израиля назвал три этапа операции в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант в пятницу, 20 октября, на заседании комитета международных отношений и безопасности Кнессета озвучил три этапа военной операции против палестинской группировки ХАМАС, результатом чего должно стать «снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в Газе», – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Галант сказал: «Сейчас мы находимся на первой стадии – это авиаудары и наземные маневры с целью уничтожения боевиков и нанесения ущерба инфраструктуре, чтобы победить ХАМАС. На втором этапе боевые действия продолжатся, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над ликвидацией очагов сопротивления. Третьим этапом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в Газе и создание новых реалий безопасности для израильтян и жителей окружающего сектор Газа региона».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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