Латвия призвала НАТО закрыть Балтийское море для российских судов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что блок НАТО должен остановить проход российских судов по Балтийскому морю, если будет доказана причастность Москвы к разрушению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, – сообщает в пятницу, 20 октября, латвийская телекомпании LSM.

В интервью телекомпании Ринкевичс сказал: «Это вопрос, который затрагивает целый ряд норм в области международного морского права, но если причастность России будет доказана, то необходимо будет обсудить возможность защиты НАТО нашей критической инфраструктуры. Нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море. Но, перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, нужно иметь на столе ряд точных фактов. Хотя страны-члены НАТО подобные меры еще не обсуждали, союзники по альянсу уже договорились проводить патрули Балтийского моря».

«Я говорил с коллегами из Финляндии и Эстонии, там уже ясно, в каком направлении движется расследование. Хотя Швеция еще не вступила в НАТО, чего мы ожидаем в ближайшем будущем, Североатлантический альянс должен будет, если мы станем свидетелями подобных инцидентов, просто закрыть проход судов в Балтийском море. Проход можно закрыть. Сделать это возможно», – отметил латвийский президент.

Рига, Иван Бабурин

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