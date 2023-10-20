Москва призвала международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от идеи запрета канонического православия

Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович в пятницу, 20 октября, заявил, что Россия призывает профильные международные организации потребовать от режима Владимира Зеленского отказаться от позорной идеи запрета канонического православия на Украине, – сообщили в российском МИДе.

В заявлении Аскальдовича, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится: «В условиях надвигающегося на Украине средневекового мракобесия необходимо безотлагательно объединить усилия всех демократических государств и трезвомыслящих людей, чтобы противостоять очередному акту произвола в отношении канонического православия на Украине. Призываем профильные международные организации потребовать от режима Зеленского отказаться от позорной идеи ликвидировать крупнейшую церковь страны и соблюдать общепризнанные международные документы, в которых декларируются обязанность государства обеспечивать гармоничное развитие религиозных общин и организаций, право человека и гражданина на свободу вероисповедания».

Напомним, что накануне Верховная рада Украины 19 в первом чтении приняла законопроект, позволяющий юридически запретить каноническую Украинскую православную церковь.

Москва, Иван Бабурин

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