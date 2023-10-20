Кадыров назвал события в секторе Газа «геноцидом мусульман-палестинцев»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 20 октября, заявил, что виновников «геноцида мусульман-палестинцев» в секторе Газе поддерживают такие же, как они сидящие во власти «западные» преступники и лицемеры.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев. Ответственные за эти чудовищные преступления давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки, настроили против себя практически весь мир за исключением таких же преступников и лицемеров, сидящих во власти ряда западных государств. Именно они, как мы видим, поддерживают сатанистов и нацистов на Украине. Поэтому мы с удовольствием сражаемся с ними в рамках СВО».

Грозный, Иван Бабурин

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