Байден запросил у Конгресса более $60 млрд. для Украины и $14 млрд. для Израиля

Президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, направил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 106,7 млрд долларов, в том числе «на оказание финансовой помощи Украине сроком на год» в размере 61,4 млрд долларов и «на усиление обороны Израиля» 14,3 млрд долларов, – сообщают СМИ.

В сообщении Белого дома говорится, что Байден запросил у конгресса США согласование бюджета на помощь Израилю и Украине $61,4 млрд и $14,3 млрд , соответственно. В частности, хозяин Овального комитета предложил выделить: $50 млрд инвестиций в ВПК США, кроме того, – $61,3 млрд помощи для Украины, а также около $798 млн. в бюджет ВВС для «ответа на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», $30 млрд на эксплуатацию и техобслуживание «для реагирования на ситуацию на Украине» $846 млн. на закупки ракет «для реагирования на ситуацию вокруг Украины».

На помощь Израилю американский президент запросил $14,3 млрд. На закупку для Израиля систем ПВО «Железный купол» до 2027 года и «Праща Давида» – $4 млрд и $9,15 млрд., соответственно. Для гуманитарной помощи Украине, Израилю и Газы – около $11,8 млрд. Кроме того, Джо Байден запросил на экономическую поддержку Украины и стран, на которых повлияла ситуация $2 млрд для поддержки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Вашингтон, Иван Бабурин

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