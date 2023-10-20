В Белом доме заявили, что деньги для Украины подходят к концу

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, посвященном запросу Джо Байдена Конгрессу о выделении средств на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Украине и Израилю, в пятницу, 20 октября, заявил, что деньги, ранее выделенные на помощь Украине, в федеральном бюджете США почти закончились, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Средства и полномочия, которые ранее Конгресс одобрил подавляющим большинством голосов для Украины, почти закончились. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя. Еще, что касается Украины, то запрос не уточняет конкретно, какие системы вооружений будут поставлены. Но, я напомню, что Соединенные Штаты и ранее добавляли новые оружейные системы к поставляемым с течением времени. Так что этот дополнительный запрос не содержит конкретного ответа, какие конкретно системы вооружений будут поставляться Украине в плане дополнительного потенциала из тех, которые ранее не предоставлялись».

Следует также отметить, что американские СМИ пишут о том, что Палата представителей новый запрос рассмотреть не сможет, так как до сих пор не выбрала спикера. В связи с этим, запрос Джо Байдена направлен на имя временного главы нижней палаты, хоть у него и нет достаточных полномочий.

Вашингтон, Иван Бабурин

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