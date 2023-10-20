Эрдоган потребовал от Израиля прекратить геноцид в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 20 октября, потребовал от Израиля «немедленно прекратить свои операции, равносильные геноциду», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) турецкий лидер написал: «Расширение атак на сектор Газа не принесет ничего, кроме еще большей боли, смерти и слез. Убивая детей, женщин и мирных жителей. Безопасность невозможно обеспечить бомбардировками больниц, школ, мечетей и церквей. Наш регион необходимо как можно скорее спасти от этого безумия, поощряемого западными странами, в котором западные средства массовой информации конкурируют за его легитимацию».

«Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Я повторяю наш призыв к израильской администрации не расширять масштабы своих нападений на гражданское население и немедленно прекратить свои операции, которые равносильны геноциду», – подчеркнул Эрдоган.

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»