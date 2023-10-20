Американские сенаторы прилетели в Саудовскую Аравию

Делегация сенаторов США от Демократической и Республиканской партий для переговоров о предотвращении перерастания в войну конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в пятницу, 20 октября, прибыла в Саудовскую Аравию, – сообщает агентство Bloomberg.

В заметке агентства говорится: «Двухпартийная группа из десяти сенаторов США прибыла в Саудовскую Аравию в рамках поездки по региону, цель которой состоит в том, чтобы попытаться предотвратить превращение конфликта между Израилем и ХАМАС в более масштабную войну. Это уже вторая поездка сенатской делегации в регион за последнее время».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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