Израильским родителям разрешили с оружием охранять школы

Министерство просвещения Израиля в ответ на запросы местных властей, разрешило обеспечивать безопасность учебных заведений вооруженным добровольцам или родителям, имеющим лицензию на ношение личного оружия, – сообщают в пятницу, 20 октября, израильские СМИ.

«В министерстве просвещения решили, что в целом не против охраны школ добровольцами или родителями, имеющими лицензию на ношение личного оружия, однако выдвинули ряд условий. В частности, волонтеры и родители могут быть лишь помощниками сил безопасности, ответственность за их действия будет нести полиция и охрана учебных заведений. Волонтеры будут находиться за пределами территории школы или детского сада», – сообщило издание «Исраэль а-Йом».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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