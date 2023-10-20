Алиев обвинил Францию в нежелании отказаться от колониализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам проходящей в Баку международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» в пятницу, 20 октября, заявил, что Франция не может отказаться от истории колониализма и «не уважает права и мечты народов о свободе», – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления азербайджанский лидер сказал: «Франция не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений».

«Масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению. Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити, которые в прошлом были колониями Франции, – все они и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации», – отметил Алиев.

Баку, Иван Бабурин

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