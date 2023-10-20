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Пятница, 20 октября 2023, 22:15 мск

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Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве.

В документе, размещенном на сайте правовых актов, говорится: «Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. МИД России должен уведомить финляндскую сторону о принятом решении».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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