СМИ: США и ЕС потребовали от Израиля отложить наземную операцию в Газе

Отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для тайных переговоров с движением ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся при участии Катара, потребовали от Израиля США и Евросоюз, – сообщает в пятницу, 20 октября, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными, агентство пишет: «США и Евросоюз требуют от Израиля отложить наземную операцию в Газе, поскольку переговоры с радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся сейчас, могут окончиться неудачей. При этом есть некоторые признаки того, что ХАМАС может согласиться отпустить хотя бы часть некоторых мирных жителей, взятых в заложники 7 октября, не требуя при этом от Израиля освобождения палестинских заключенных».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»