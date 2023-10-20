Бывший зам.министра иностранных дел России признан иноагентом

Министерство юстиции России в пятницу, 20 октября, включило в реестр иностранных агентов бывшего зам.главы МИД России Георгия Кунадзе*, главного редактора издания «Довод»* Илью Косыгина* и политолога Михаила Савву*.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «Двадцатого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. Е. Косыгин*, Г. Ф. Кунадзе*, а также М. В. Савва*».

И.Е. Косыгин* принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является главным редактором интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Г.Ф. Кунадзе* распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

М.В. Савва* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Является членом Экспертного совета украинской организации, проживает за пределами Российской Федерации.

*Физическое лицо/организация, выполняющее функции иноагента

Москва, Иван Бабурин

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