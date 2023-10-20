Белый дом объявил о сокращении ежемесячного содержания Украины более чем на 10 миллионов долларов

Администрация США в пятницу, 20 октября, объявила о сокращении размера ежемесячной бюджетной помощи Украине с $1,1 млрд до $825 млн. в месяц, то есть на 10 175 000 долларов, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, в частности, говорится: «В запросе администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплении безопасности границ США предусмотрено сокращение прямой бюджетной поддержки Украины с нынешних $1,1 млрд до $825 млн. в месяц. Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США относительно гарантированного распределения расходов между ЕС, Японией и другими донорами».

«Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США», – отмечается на сайте Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»