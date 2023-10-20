СМИ: В Госдепе из-за политики Байдена зреет «мятеж на всех этажах»

Политика, проводимая администрацией Джо Байдена на Ближнем Востоке, может послужить причиной «мятежа на всех этажах» Госдепартамента США, – сообщает в пятницу, 20 октября, издание Huffington Post.

Издание со ссылкой на источники пишет, что «сотрудники Государственного департамента готовят обращение к своему руководству с критикой позиции, которую Вашингтон занял по вопросу обострения палестино-израильского конфликта, он считают политику США однобокой, направленной в пользу Израиля при игнорировании страданий мирных палестинцев».

«Госсекретарь Блинкен и его советники не обращают внимания на широко распространенное внутреннее недовольство. У нас в ведомстве назревает мятеж на всех этажах», – сказал собеседник Huffington Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»