СМИ: Генерал-полковник Афзалов сменил Сергея Суровикина на должности командующего ВКС РФ

Генерал-полковник Виктор Афзалов сменил генерала армии Сергея Суровикина на должности командующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ), – сообщает в пятницу, 20 октября, ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник, близкий к ВКС пишет, что «генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС. До назначения Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС РФ».

«С 23 августа 2023 года Виктор Афзалов был временно исполняющим обязанности главкома ВКС России, когда Суровикин был отстранен от должности», – сообщили в свою очередь «Известия».

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО (1989), Военный университет ПВО (2000), Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ (2010). В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го – начальником главного штаба ВКС России.

Москва, Иван Бабурин

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