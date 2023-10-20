Израиль потребовал эвакуировать пять школ и больницу в секторе Газа

Израиль заявил о необходимости эвакуации пяти школ из северной части сектора Газы, поскольку «эти объекты больше не безопасны», – сообщило в пятницу, 20 октября Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).
В свою очередь, палестинская организация «Красный Полумесяц» заявила, что Израиль по причине безопасности потребовал эвакуировать пациентов и персонал больницы «Аль-Кудс».
«Администрация стационара «Аль-Кудс» отказывается эвакуировать больных. Но также есть информация, согласно которой эвакуации больницы препятствует ХАМАС, который постоянно создает помехи для эвакуации гражданского населения Газы», – пишут израильские СМИ со ссылкой на палестинских коллег.
Газа, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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