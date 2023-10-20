Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»

Президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху соблюдать «законы войны», включая защиту мирных жителей сектора Газа, при этом подтвердив право еврейского государства на оборону, сообщают СМИ.

В сообщении распространенном Белым домом, говорится: «Президент Джо Байден подтвердил поддержку США права Израиля на оборону и обязанности обеспечивать безопасность своих граждан. Президент подчеркнул также важность действий Израиля в соответствии с законами войны, включая защиту гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС».

«Лидеры США и Израиля обсудили планы поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также работу над освобождением заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Президент Байден также поблагодарил Катар и Израиль за освобождение из палестинского плена двух американок», – сообщили также в администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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