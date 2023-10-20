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Суббота, 21 октября 2023, 00:18 мск

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Блинкен потребовал от ХАМАС немедленного освобождения заложников без предварительных условий

Энтони Блинкен Фото: Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на брифинге в пятницу, 20 октября, заявил, что Соединенные Штаты требуют освобождения всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, без предварительных условий и немедленно, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блинкен сказал: «США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС и требуют освобождения всех заложников без предварительных условий. Заложники должны быть выпущены немедленно. Для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников без условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остается и сейчас».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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