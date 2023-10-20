Ливан призвал Израиль прекратить огонь на 48 часов

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб в пятницу, 20 октября, призвал руководство Израиля объявить о прекращении огня на 48 часов, – сообщает CNN.

В сообщении телеканала говорится, что Абдалла Бу Хабиб сказал: «Израиль усугубляет ситуацию обсуждением о возможном привлечения Ливана к ответственности за действия, которые будут совершаться с его территории. Ливан ведет переговоры с различными группами, но ситуация остается неконтролируемой, и ее развитие зависит от того, что будет происходить в секторе Газа. Я обращаюсь к руководству государства Израиль прекратить огонь на 48 часов».

Бейрут, Иван Бабурин

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