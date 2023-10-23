Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о принятии Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 23 октября, выступил с предложением к парламенту страны ратифицировать протокол о приеме Швеции в блок НАТО, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном администрацией Эрдогана, в частности, говорится: «Президент Реджеп Тайип Эрдоган 23 октября 2023 года подписал и передал на рассмотрение Великого национального собрания Турции протокол о вступлении Швеции в НАТО».

Теперь, как предусмотрено дальнейшей процедурой, протокол будет рассмотрен в парламентской комиссии по международным делам и в случае его одобрения вынесен на голосование Великого национального собрания Турции.

Напомним, что на сегодняшний протокол о приеме Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция.

Анкара, Иван Бабурин

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