В ЕС не смогли договориться об очередном пакете военной помощи Киеву через Фонд мира

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 23 октября, на брифинге по итогам встречи 27 глав МИД ЕС в Люксембурге заявил, что договориться о выделении Украине восьмого транша на поставки оружия из Европейского фонда мира не удалось, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы ЕС.

В своем выступлении Боррель сказал: «Достичь договоренности о выделении Украине нового транша военной помощи в €500 млн. нам пока не удалось, но в будущем мы обязательно сделаем это».

Люксембург, Иван Бабурин

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