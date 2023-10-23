Шойгу рассказал Матвиенко и сенаторам о масштабах задач, которые решают вооруженные силы в ходе СВО

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 23 октября, на совещании в ведомстве, куда были приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Комитет по обороне и безопасности, обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых Вооруженными Силами задач в ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе минобороны, в ходе своего выступления Сергей Шойгу сказал: «Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в Вооруженные Силы каждые сутки 1,5 тыс. тонн, – это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая если брать в общем, больше 1000 км получается у нас. Всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в Вооруженные Силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. тонн разного рода материалов. Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники».

«Нельзя не сказать о том, что делает наша промышленность и промышленность в субъектах. Мы можем привести много примеров, очень ярких примеров, когда молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяца производство», – ответил министр обороны РФ.

Со своей стороны, по окончании совещания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Сергея Шойгу за совместную работу, отметив конструктивный характер встречи.

Москва, Иван Бабурин

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