Путин подтвердил президенту Бразилии готовность России к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник, 23 октября, заявил о готовности Москвы к диалогу по Украине, но указал деструктивной позиции Киева и его западных покровителей по этому вопросу, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу – при выполнении киевскими властями известных российских условий и учете новых реалий. Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».

Кроме того, глава государства обсудил с Лулой да Силвой и обострение палестино-израильского конфликта. В Кремле сообщили, что лидерами двух страны «обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта».

В ходе беседы Путин и Лула да Силва «выразили серьезную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи».

Москва, Иван Бабурин

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