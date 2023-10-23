Нетаньяху заявил, что Израиль ведет борьбу с «варварством»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 23 октября, во время встречи с приехавшим в Иерусалим коллегой из Нидерландов Марком Рютте заявил, что борьба его страны с ХАМАС – это борьба цивилизации с варварством, – передают израильские СМИ.

Как сообщает пресс-служба канцелярии израильского премьера, Нетаньяху ходе своего выступления сказал нидерландскому коллеге следующее: «Благодарю вас за то, что вы здесь, Марк. Вы большой друг Израиля. Мы участвуем в борьбе цивилизации против варварства. ХАМАС – это ИГИЛ*, и так же, как мир объединился, чтобы победить ИГИЛ*, мир должен объединиться против ХАМАС, объединиться с Израилем, чтобы победить их. Знаю, вы понимаете, что это борьба человечества с варварством, с невообразимой дикостью. Я был на войнах, я видел ужасные вещи, но таких ужасов, как эти, я не видел никогда. Это борьба нашей общей цивилизации».

«Встреча двух лидеров за закрытыми дверьми состоялась по окончании встречи в расширенном составе, в которой с израильской стороны приняли участие глава Службы национальной безопасности, глава администрации, военный секретарь и политический советник премьер-министра. Со стороны Нидерландов участвовали советник по национальной безопасности, посол Нидерландов в Израиле и другие», – сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства Израиля.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Израиль, Иван Бабурин

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