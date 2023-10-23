Палестина готовится подать в МУС жалобу с обвинением Нетаньяху в геноциде

Министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда в понедельник, 23 октября, заявил, что Рамалла намерена подать жалобу в Международный уголовный суд (МУС) и обвинить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, начальника штаба «и всех командиров» в геноциде палестинцев, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Мухаммед аш-Шалалда заявил следующее: «Мы как жертвы имеем право подавать жалобы в Международный уголовный суд, и мы подадим в суд на премьер-министра Израиля, начальника штаба и всех командиров, которые отдали солдатам и офицерам приказы вести эту агрессивную войну и разрушать гражданские объекты, больницы и дома. Мы обвиним их в совершение геноцида против беззащитного народа. Израиль нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях».

Рамалла, Иван Бабурин

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