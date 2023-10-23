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Суббота, 28 октября 2023, 03:04 мск

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Израиль заявил о планах атаковать сектор Газа «с моря, суши и воздуха»

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения базы ВМС Израиля в городе Ашдод в понедельник, 23 октября, заявил, что на следующем этапе движение ХАМАС в секторе Газа будет атаковано «с воздуха, суши и моря», – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба миноброны Израиля, в своем выступлении перед военнослужащими Йоав Галант сказал: «Отлично! Вы прекрасно справились с работой! Продолжайте готовиться к нашей операции, она скоро будет. Мы тщательно готовимся к нашему следующему этапу, а именно к многосторонней операции в воздухе, на суше и на море. Делайте свою работу. Готовьтесь, вы нам понадобитесь!»

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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