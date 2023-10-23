Лавров: США – лидеры из тех, кто вмешивается в палестино-израильский конфликт

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 23 октября, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране заявил, что, США, направляя в зону палестино-израильского конфликта авианосные группы и тысячи солдат, являются лидерами из тех, кто вмешивается в ситуацию, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о прогнозах главы Госдепа США США Энтони Блинкена по поводу вмешательства в палестино-израильский конфликт третьих сил, глава российского МИДа сказал: «Соединенные Штаты находятся в ряду лидеров тех, кто уже вмешивается. Это направление в зону конфликта двух авианосных групп и нескольких тысяч солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжелое вооружение».

«Чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны, по большому счету, любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастется», – подчеркнул Сергей Лавров.

Тегеран, Иван Бабурин

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