Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 23 октября, во время выступления в городе Веспрем, посвященного годовщине антисоветского мятежа 1956 года, заявил, что своими действиями Евросоюз стал представлять из себя «плохую современную пародию на СССР», – сообщает агентство Associated Press.

В ходе своего выступления глава венгерского правительства сказал: «Евросоюз стремится лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую венгры отвергают. Сегодня всплывают вещи, напоминающие нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется. К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. К счастью, Брюссель – это не Москва. Действия Москвы была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия на Советский Союз».

Тегеран, Иван Бабурин

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