В Чечне назвали СВО «большим джихадом»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 23 октября, заявил, что в ходе расширенного совещания с руководителями региональных органов власти, а также представителями духовенства, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев отметил, что участие в СВО против сил Запада на Украине равнозначно совершению большого джихада.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Дорогой БРАТ, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев, в ходе совещания отметил, что участие в СВО против сил Запада на Украине равнозначно совершению большого джихада. Ведь именно украинская хунта вместе с Америкой одной из первых выступила в поддержку сионистского Израиля и его преступлений в Палестине. Точно так же и Украина при содействии США в течение многих лет планомерно уничтожала мирных жителей Донбасса».

«Поэтому мы будем сражаться с этими врагами Аллаха и не пожалеем на благословенном пути ни своих жизней, ни своего имущества. Я нисколько не сомневаюсь, что в этом нас поддерживает абсолютное большинство жителей республики», – подчеркнул глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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