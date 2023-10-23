Глава делегации Буркина-Фасо на Ялтинском международном форуме Идрисса Уэдраого в понедельник, 23 октября, заявил, что есть подозрения, что Запад причастен к тому, что происходит в его стране, – сообщает агентство SputnikAfrique.

В интервью агентству представитель африканской страны сказал: «Встает вопрос, чего добиваются Соединенные Штаты своими действиями, своей непропорциональной поддержкой Украины? Мы даже подозреваем, что Запад причастен к тому, что происходит в нашей стране. Поэтому не исключено, что часть оружия, направленного на Украину, может быть перенаправлена. Где есть оружие, есть и контрабанда. И в результате контрабанды значительная часть этого оружия попадет в руки бандитов, которые атакуют наши страны».

Ялта, Иван Бабурин

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