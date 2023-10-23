СМИ: Байден рискует не получить деньги для Украины, Израиля и Тайваня

В связи с тем, что Палата представителей США продолжает искать нового спикера, ее члены от Республиканской партии выражают все большие сомнения в том, что президент Байден получит запрошенные им 100 с лишним миллиардов долларов для поддержки Киева, Тель-Авива и Тайбэя, – сообщает в понедельник, 23 октября, телеканал CNN.

В публикации, размещено на сайте телеканала говорится, что «В существующем виде запрос администрации согласование в палате представителей не пройдет. Без изменений не обойдется. Некоторые члены Палаты также осуждают администрацию Белого дома за попытку привязать помощь Украине к поддержке Израиля. По их мнению, эти вопросы необходимо рассматривать отдельно. Других же волнует, почему Байден запросил для Киева такую крупную сумму. Они требуют предоставить им более детальный и прозрачный список того, на что пойдут деньги».

Вашингтон, Иван Бабурин

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