США не поддержали однозначно призыв ООН к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 23 октября, заявил, что США в палестино-израильском конфликте волнует, что бы Израиль «имел все инструменты» для уничтожения ХАМАС, а не прекращение огня, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США призыв ООН к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта Кирби сказал: «Чего мы сейчас хотим, так это гарантировать, что бы у Израиля были все инструменты, необходимые для самозащиты и преследования ХАМАС, для продолжения поставок гуманитарной помощи. Они начались, и это хорошо. Мы хотим, чтобы они продолжались, чтобы это был устойчивый процесс».

«Мы не станем разбирать каждое событие, происходящее на поле боя, поскольку мы там не присутствуем. США настаивают в каждом контакте с Израилем на соблюдении норм международного права при применении военной силы», – заявил представитель Белого дома в ответ на вопрос, считают ли США, что Израиль придерживается положений международного права в конфликте с ХАМАС.

Вашингтон, Иван Бабурин

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