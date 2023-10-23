Байден назвал условие для прекращения огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден в понедельник, 23 октября, заявил, что введение режима прекращения огня в секторе Газа можно будет обсуждать только после освобождения заложников движением ХАМАС, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Байден сказал: «Нам нужно освобождение заложников, тогда мы можем поговорить».

Кроме того, американский лидер заявил, что папа Римский и он придерживаются общей позиции в вопросе предоставления помощи Израилю.

«Папа и я придерживаемся схожей позиции. Его очень интересовало, что мы предпринимаем по реагированию на некоторые из кризисов, с которыми сталкиваемся, особенно сейчас в Израиле. И я рассказал ему, каков план, как мы считаем нужным предоставлять ту помощь, в которой нуждается Израиль. И Папа поддержал то, что мы делаем», – сказал Байден комментируя свой телефонный разговор с Папой Римским Франциском 22 октября в воскресенье.

Отметим, что ранее сегодня представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об освобождении при посредничестве Египта и Катара еще двоих заложников.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС, говорится: «Мы в «Бригадах аль-Кассама» при посредничестве Египта и Катара освободили двух пленников – Нурита Ицхака и Йохведа Лифшица. Мы знаем, что с пятницы противник отказывался принять их, однако мы решили освободить пленников по убедительным гуманитарным причинам».

В прошедшую пятницу, 20 октября стало известно об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок США. Власти Израиля подтвердили факт их освобождения.

Отметим, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС удерживает в заложниках около 222 человек.

Вашингтон, Иван Бабурин

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