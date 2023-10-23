Блинкен и Ван И встретятся в Вашингтоне 26-28 октября

Госдепартамент США в понедельник, 23 октября, выпустил сообщение, в котором говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И 26-28 октября проведут переговоры в Вашингтоне, – передают СМИ.

В распространенном Госдепом заявлении, в частности, говорится: «Господин Блинкен примет в Вашингтоне 26-28 октября главу канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам, министра иностранных дел КНР Ван И. Блинкен и Ван И обсудят ряд двусторонних, региональных и международных вопросов в рамках продолжающихся усилий по ответственному управлению американо-китайскими отношениями и поддержанию открытых каналов связи. Для продвижения своих интересов и ценностей, устранения разногласий и достижения прогресса при решении общих международных проблем США продолжат использовать дипломатические возможности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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