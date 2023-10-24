Генсек ООН заявил, что нападение ХАМАС было спровоцировано 56-летней «удушающей оккупацией» Палестины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности во вторник, 24 октября, заявил, что нападение ХАМАС на Израиль стало ответом на то, что палестинский народ 56 лет подвергается удушающей оккупации, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «Важно признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями и подвергалась насилию, их экономика задушена, их люди были перемещены, а их дома снесены. Их надежды на политическое решение тяжелого положения тают».

«Недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения ХАМАС. Но и нападение ХАМАС не может быть поводом для коллективного наказания палестинского народа», – подчеркнул генсек ООН и добавил: «Даже в этот момент серьезной и непосредственной опасности мы не можем упускать из виду единственную реалистичную основу для подлинного мира и стабильности – решение на основе сосуществования двух государств».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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